Восточный штрудель по бабушкиному рецепту. Сладкое хрустящее лакомство

Очень аппетитная и сытная сдоба, в которой очень много вкусной и полезной начинки из сухофруктов и орехов.

Для изготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло сливочное, 300 г;

мука, 4 стакана;

сметана, 350 г;

желтки, 3 шт;

разрыхлитель, 18 г.

Для изготовления начинки необходимо:

курага, 350 г;

изюм и грецкие орешки по 100 г;

белки, 3 шт;

сахар, 200 г.

Процесс изготовления

Просеиваем муку, смешиваем с разрыхлителем.

Охлажденное сливочное масло натираем на крупной терке в муку, перетираем массу в крошку.

Добавляем сметану и желтки, вымешиваем очень мягкое и податливое тесто.

Делим тесто на несколько частей – 6 – 8, накрываем и оставляем на 30 мин..

Сухофрукты и орешки измельчаем.

Белки начинаем взбивать с щепоткой соли, когда масса будет довольно плотной, всыпаем частями сахар и взбиваем примерно 8 мин. до стойкой и густой массы.

Смешиваем белковую массу с орешками и сухофруктами.

Стол присыпаем мукой и раскатываем каждый колобок в очень тонкий пласт.

На одной его сторону выкладываем начинку, сворачиваем рулет.

Противень застилаем пергаментом, выкладываем рулеты и на каждом делаем поверх надрезы, чтоб потом выпекания по ним возможно было порезать порционное печенье и не поломать хрупкое тесто.

Выпекаем при 180 градусах примерно 30 – 35 мин..

Остывшее печенье обсыпаем сахарной пудрой.

Печенье выходит хрустящим, с балансом пресного теста и сладенькой начинки, вкус просто идеальный.