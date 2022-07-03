Восточный штрудель по бабушкиному рецепту. Сладкое хрустящее лакомство

Очень аппетитная и сытная сдоба, в которой очень много вкусной и полезной начинки из сухофруктов и орехов.
Для изготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное, 300 г;
- мука, 4 стакана;
- сметана, 350 г;
- желтки, 3 шт;
- разрыхлитель, 18 г.
Для изготовления начинки необходимо:
- курага, 350 г;
- изюм и грецкие орешки по 100 г;
- белки, 3 шт;
- сахар, 200 г.
Процесс изготовления
Просеиваем муку, смешиваем с разрыхлителем.
Охлажденное сливочное масло натираем на крупной терке в муку, перетираем массу в крошку.
Добавляем сметану и желтки, вымешиваем очень мягкое и податливое тесто.
Делим тесто на несколько частей – 6 – 8, накрываем и оставляем на 30 мин..
Сухофрукты и орешки измельчаем.
Белки начинаем взбивать с щепоткой соли, когда масса будет довольно плотной, всыпаем частями сахар и взбиваем примерно 8 мин. до стойкой и густой массы.
Смешиваем белковую массу с орешками и сухофруктами.
Стол присыпаем мукой и раскатываем каждый колобок в очень тонкий пласт.
На одной его сторону выкладываем начинку, сворачиваем рулет.
Противень застилаем пергаментом, выкладываем рулеты и на каждом делаем поверх надрезы, чтоб потом выпекания по ним возможно было порезать порционное печенье и не поломать хрупкое тесто.
Выпекаем при 180 градусах примерно 30 – 35 мин..
Остывшее печенье обсыпаем сахарной пудрой.
Печенье выходит хрустящим, с балансом пресного теста и сладенькой начинки, вкус просто идеальный.